400 000 virusdiagnoser på ett dygn i Indien

Över 400 000 fall av covid-19 har registrerats under ett dygn i Indien. Det är den högsta dygnssiffran hittills i landet.

Totalt har över 19 miljoner sjukdomsfall och över 211 000 dödsfall registrerats, men experter befarar att det troligen är fler som har smittats eller avlidit än vad som anges i de officiella siffrorna eftersom man inte testar i tillräckligt stor utsträckning.

Indiska myndigheter sänkte beredskapen tidigare i år då antalet nya fall kom ner under tusen per dygn, och de flesta restriktioner lättades. Stora folksamlingar, något som är vanligt under religiösa ceremonier, tilläts så sent som i slutet av mars då antalet smittade per dygn hade ökat drastiskt.

Under april bekräftades omkring sju miljoner nya fall i Indien.