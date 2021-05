Den då 22-åriga kvinnan hade varit på rejvparty i Köpenhamn och vaken hela natten, när hon tog beslutet att köra hem till Göteborg dagen därpå. Då skedde olyckan som ger henne fängelse.

Det var inte egentligen olyckan som skickade kvinnan i fängelse, utan det faktum att hon också gjorde sig skyldig till grovt rattfylleri, vållande till kroppsskada och ringa narkotikabrott.

Det var en regnig söndag i februari ifjol då SMHI utfärdat stormvarning som kvinnan och hennes kompis satte sig i bilen för att åka hem från en natts festande och knarkande i Köpenhamn.

För att kunna hålla sig vaken tog den unga kvinnan amfetamin vid ett par tillfällen under bilfärden, men på E6 mellan Fleninge och Strövelstorp inträffade olyckan som gjorde att bilen for in i ett räcke och sedan hamnade på taket.

En bilist som höll ungefär 100 kilometer i timmen berättade att bilen med kvinnorna kört om honom i hög fart i det dåliga vädret och fått vattenplaning.

Hennes kompis skadades vid olyckan och fick klippas loss från bilvraket. Och när polisen undersökte bilen hittades en mindre mängd narkotika i den.

Nu har den unga kvinnan dömts till tre månaders fängelse.