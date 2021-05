En droppe hopp – brittisk pandemipoesi

Det biomedicinska forskningscentret Francis Crick Institute i London har varit djupt involverat först i forskningen för att ta fram vaccin mot covid-19 och sedan också som vaccinationscenter.

Institutet, där bland andra Nobelpristagaren Paul Nurse arbetar, ställer nu också ut pandemipoesi. ”En droppe hopp”, lyder titeln på utställningen som skapats tillsammans med produktionsbolaget ”Poet in the city”, skriver The Observer.