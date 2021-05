Neil Young öppnar arkiven

Under senare år har sångaren och musikern Neil Young släppt flera gamla inspelningar som han har i lager – och mer, till och med mycket mer, är på väg. Som en mammut-lista beskriver musiksajten NME , den uppräkning som den nu 75-årige sångaren gjort offentlig på sin egen nyhetssajt ”Thrasher's weat” . Där ryms bland annat sex botlegs, plus två inspelade album tillsammans med bandet Crazy Horse, ”Early daze” and ”Toast”.