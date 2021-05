Många olika stilar när konstrundan är tillbaka på ordinarie datum

På grund av coronapandemin blev det ingen traditionsenlig konstrunda under kristihimmelsfärdshelgen förra året. Istället ordnades en höstrunda. I år är dock konstliv i Halland tillbaka under den klassiska helgen.

– Vi är glada över att rundan blir av. Den behövs verkligen mer är någonsin just nu, säger konstnären Sussanne Snoeck.

Sussanne Snoeck, Isabell Metz och Maria Lindström är tre av konstnärerna som är med på konstrundan i Laholm och Halland under kristiflygarehelgen. Bild: Johan Wilmarstrand Jönsson Även i år diskuterade styrelsen kring att flytta fram konstrundan till hösten. Men att kunna arrangera på det traditionella datumet vägde tungt.