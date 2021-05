Oklart när lokalerna på Campus Laholm kan tas i bruk igen

Andreas Meimermondt är kultur- och utvecklingschef i Laholms kommun och den som är ansvarig för verksamheterna som drabbats av branden på Campus Laholm.

– Det har varit ett hektiskt dygn, konstaterar han på väg i sin bil när LT ringer.

Vid söndagens skolbrand brann en byggnad på Campus Laholm ner. Det fanns stor spridningsrisk men genom att skapa en brandgata lyckades räddningstjänsten rädda övriga anslutande byggnader från lågorna.

– Det är omtumlande det som hänt och det är många beslut som måste fattas både omedelbart och på längre sikt för att arbetet ska kunna fungera framåt, säger Meimermondt.

Ingen verksamhet får bedrivas i lokalerna under måndagen och tisdagen. All undervisning för skolans elever sker på distans under åtminstone de här dagarna.

– Just nu försöker vi få grepp om när vi kan få tillgång till lokalerna igen. Vad är realistiskt för att kunna ta de delar som inte är brandskadade i anspråk igen.

I skrivande stund är det svårt att säga, menar Meimermondt.

– När är lokalen säker, när är den iordningställd, när fungerar ventilation och värme, när är det sanerat från rök och vatten? Handlar det om dagar eller veckor? Det är stor skillnad.

Det handlar också om att få fatt på arbetsplatser till dem vars arbetsplats blivit förstörd samt att erbjuda stöd till elever och medarbetare som tagit illa vid sig av det inträffade.

I den eldhärjade så kallade 1200-byggnaden fanns en rad olika verksamheter. Personalen för kommunens aktivitetsansvar höll till där, liksom skolkurator och skolsköterska. Det var även arbetsplats för ett antal lärare och dessutom rymde byggnaden undervisningslokaler som delats mellan vuxenutbildningen och Osbecksgymnasiet.

– Ingen verksamhet är drabbad till 100 procent utan det är flera olika verksamheter som har delat på byggnaden, säger Meimermondt.

Vad gör ni för att hjälpa de som behöver stöd efter det inträffade?

– Vi erbjuder våra elever samtalshjälp via skolsköterska och skolkurator och när det gäller vår personal erbjuder vi samtal via Företagshälsovården och så försöker vi kommunicera så bra vi kan internt så klart.

Just nu får inte någon verksamhet äga rum på Campus Laholm då lokalerna är en del av polisens, räddningstjänsten och fastighetsägarens säkringsarbete.

– Branden är bekämpad och sedan skulle polisen göra sin tekniska undersökning. Just nu säkrar fastighetsägaren lokalerna så att de är säkra att vistas i. Vi får se hur lång tid det bedöms att saneringen tar.

Besked kring att eventuellt förlänga distansundervisningen kommer under tisdagen.

– Vi kommer inte att gå ut med information innan vi har någon uppfattning om vad som sker. Men i klartext innebär det ändå att vi måste lämna någon form av besked kring hur de närmaste dagarna ser ut under tisdagen, avslutar Andreas Meimermondt.

Utöver Lagaholmsskolan och Osbecksgymnasiet påverkas även vuxenutbildninge, kulturskolan, mottagning för nyanlända och delar av Jobb Laholm av att lokalerna på Campus Laholm inte kan användas.

Även Folkhälsocentrum höll stängt under måndagen då värmesystemet i hela byggnadskomplexet påverkats av branden.