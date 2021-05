Sarah Klang: ”Vet att det är en bra platta”

Sarah Klang vänder blicken mot sig själv och inte mot ”en kille” på sin nya skiva ”Virgo”. – Jag vill ändå släppa många album och det blir psykotiskt om alla handlar om samma sak, säger hon.

Sarah Klang har gått från att vara ”Saddest girl in Sweden” med succédebuten ”Love in the Milkyway”, överlevt den andra svåra skivan (”Creamy blue”) med bravur, och nu kommer tredje fullängdaren på fyra år, ”Virgo”.