Slutbeskedet: Way Out West ställer in

Som en av de sista stora sommarfestivalerna ställer Way Out West in, till följd av pandemin. – Vi är trots allt bara en liten del i en större världsomspännande eländig situation, man får helt enkelt bara anpassa sig, säger Ola Broquist, grundare av festivalen och vd för Luger.

Han fortsätter: