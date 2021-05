Antalet tonårsaborter fortsätter att minska

Antalet aborter fortsätter att minska, framför allt bland tonåringar. Huruvida pandemin har påverkat, vet inte Socialstyrelsen.

Förra året uppgick antalet aborter till närmare 34 000, vilket var 1 500 färre än året dessförinnan. Minskningen var som tydligast bland tonåringar.

Enligt Inga-Maj Andersson, utredare på Socialstyrelsen, ligger minskningen ”i linje” med den nedgång av antalet aborter man sett de senaste åren.

Samtidigt som antalet aborter har minskat, har förskrivningen av långtidsverkande preventivmedel, som hormonspiral och så kallad p-stav, ökat, något som i sin tur kan bero på att preventivmedel sedan 2017 är kostnadsfria för kvinnor under 21 år.

– Det är glädjande, eftersom det är något man arbetat för. Det är ju bättre med välfungerande preventivmedel än aborter, säger Inga-Maj Andersson, utredare på Socialstyrelsen, till TT.

TT: Har pandemin påverkat siffrorna?

– Det kan vi inte se i vår statistik, men minskningen ligger som sagt i linje med de nedgångar vi sett de senaste åren, även om det gick ner något mer förra året. Men det är svårt att säga vad det beror på. Det kan vara pandemin, men det kan också vara en vanlig variation.

Förra året rapporterades cirka 9 aborter per 1 000 flickor i åldersgruppen 15–19 år, att jämföra med cirka 21 per 1 000 år 2010. Inte sedan 2004 har det genomförts så få aborter som under fjolåret.

En klar majoritet, 96 procent, av alla aborter förra året var så kallade medicinska aborter. Det innebär att graviditeten avbryts genom läkemedelsbehandling som sker i två steg.

Eftersom kvinnan inte behöver vara på sjukhus, utan kan vara hemma under aborten, har tillgängligheten till aborter ökat.