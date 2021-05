Marvelplanen klar för de närmaste åren

Marvel berättar mer om sina filmplaner för de kommande åren i en ny trailer, där flera uppföljares titlar och premiärmånader presenterades.

Efter dryga året utan Marvelfilmer börjar den Disneyägda studion nu se ljuset i tunneln. Och kan man inte få nog av superhjältar i alla färger och former så är det ljuset snudd på bländande, när studion inleder sin så kallade fas fyra med en rad nya filmer.

I ett nytt klipp visar Marvel upp vad man har i görningen fram till 2023. Först ut är uppskjutna ”Black widow” med Scarlett Johansson i juli.

Sedan är det dags för en ny hjälte att göra entré, nämligen kung-fukunnige Shang-Chi i ”Shang-Xhi and the legend of the ten rings” med Simu Liu. Filmen har amerikansk premiär den 3 september.

Angelina Jolie bär ett halvgenomskinligt svärd i ”Eternals”, en ny filmbekantskap med premiär 5 november. För regin står nyligen Oscarsprisade regissören Chloé Zhao (”Nomadland).

Och innan året är till ända dyker ”Spider-Man: No way home” upp.

In på nästa år syns Benedict Cumberbatch i ”Doctor Strange in the multiverse”, premiär den 25 mars, följt av tredje filmen med Chris Hemsworths Thor i ”Thor: Love and thunder den 6 maj.

Marvel kommer inte att låta framlidne Chadwick Bosemans rollfigur Black Panther ersättas med någon annan skådespelare, men en film i det fiktiva afrikanska landet Wakanda blir det ändå, då ”Black Panther: Wakanda forever” har premiär den 8 juli nästa år. ”Captain Marvel” får en uppföljare i form av ”The Marvels” i november nästa år.

Marvels planer sträcker sig åtminstone fram till 2023, då ”Ant-Man and the Wasp: Quantumania” kommer i februari, ”Guardians of the galaxy vol. 3” i maj och någon gång därefter kommer ytterligare en nystart för ”Fantastic four”.