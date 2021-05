Sedan vaccinationerna tog fart har covidfallen blivit betydligt färre bland äldre i Skåne. Men i de yngsta åldersgrupperna är trenden ökande. Summan blir en stabil smittsiffra där de nya fallen är lika många som för en månad sedan – medan testerna slår nya rekord.

Under den senaste månaden har antalet fall av covid bland dem som är under tjugo år nästan fördubblats i Skåne, från 647 till 1 148 fall per vecka.