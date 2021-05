Smittan i Halland nere på samma nivå som i höstas

Smittan i Halland fortsätter att gå ner. Smittläget är nu nere på nivåer som inte setts sedan i höstas. Under vecka 17 rapporterades 838 nya fall i länet. Även sjukhusläget är nu bättre än vad det varit på ett tag.

I mars hade Halland runt 2 000 fall flera veckor i rad. I jämförelse med det är 838 fall en rejäl minskning. Vid årsskiftet fick över 20 procent av de som testade sig ett positivt svar. Nu är den siffran nere på 7,9 procent.

Under vecka 16 hade vi 319 fall per 100 000 invånare i Halland (434 fall veckan innan). Det placerar Halland på plats 15 i Sverige. Västernorrland toppar listan med 618 fall per 100 000 invånare.

Halland var länge den region med mest smitta i hela landet. Vi är fortfarande det län med flest antal totala fall sett till folkmängd efter Gävleborg. Smittan sjunker dock och nu syns det även på sjukhusläget.

Måndagen vecka 17 var 50 personer inlagda med covid-19. Sex stycken befann sig på IVA (intensivvårdsavdelningen). En vecka senare var 28 personer med covid inlagda, varav sex stycken på IVA.

Hallands sjukhus hoppas kunna gå upp i operationskapacitet inom en vecka. Hundratals operationer har fått skjutas upp på grund av det ansträngda läget på sjukhusen.

Laholm hade 29 fall per 10 000 invånare vecka 16 (35 fall vecka 15). Det är lägst i länet. Falkenberg hade 35 fall, Halmstad 34, Kungsbacka 30, Falkenberg 30 och Hylte 31 enligt samma måttstock. Örnsköldsvik var den kommun med högst smitta i landet med 110 fall per 10 000 invånare.

Glädjande nyheter kring vaccineringen är att Laholms kommun har högst tempo av samtliga de halländska kommunerna. Här har 37 procent av alla över 18 år fått sin första dos. 11 procent den andra.

Halmstad och Kungsbacka är långsammast där är det cirka 30 procent som fått den första dosen och tio procent den andra.

Förra torsdagen hade var tredje hallänning över 18 år fått första sprutan och bland personer över 65 år är 87 procent vaccinerade. Det är betydligt fler än rikssnittet på 72 procent.

Utomregionala bokningar står för runt fem procent. Innan dessa bokningar begränsades till telefon var de uppe på knappt 50 procent.

Fakta: Region Halland, Hallandsposten