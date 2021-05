Möjligheten för den enskilde att själv välja var och hur man vill bo när man är i behov av hjälp och stöd är kraftigt kringskuren. Det vill vi ändra på, skriver fyra styrelseledamöter i KD Malmö.

Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.

Malmö behöver lov, lagen om valfrihetssystem.

Trots goda intentioner, aktiv politik och många förslag under många år visar det senaste årets pandemi att det finns problem och utmaningar att ta sig an när det gäller de äldre i Sverige i stort och därmed också i Malmö. Coronakommissionens rapport Äldreomsorgen under pandemin är en både omskakande och gripande berättelse om samhällets tillkortakommanden inom flera områden under många år.

Kritiken från Coronakommissionen, som riktas mot omhändertagandet av de äldre, är tydlig. Man skriver i SOU 2020:80: ”Vi har bland annat funnit att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin slog till och att det bottnade i strukturella brister som varit kända långt före virusutbrottet. För dessa brister bär den sittande regeringen – liksom de tidigare regeringar som också haft denna kunskap – det yttersta ansvaret.”

Kristdemokraterna har länge, långt före pandemin, kämpat för att äldrepolitiken som helhet ska få bättre villkor så att den kan vara det trygga stöd den är tänkt att vara när en äldre person inte klarar sig själv utan behöver hjälp.

Äldre är en heterogen grupp. På samma sätt som personer under andra delar av livet är olika och har skilda behov så gäller det också för äldre personer. Det innebär att insatser av olika slag måste göras med individens rätt till självbestämmande i fokus. Det krävs en helhetssyn på människan där såväl fysiska, psykiska, sociala som andliga behov finns med. Inom hälso- och sjukvården benämns detta personcentrerad vård.

KD Malmö vill på ett konstruktivt sätt bidra till att se en förbättrad situation för våra äldre. En nyckel till detta, menar vi, är att förstärka valfriheten, mångfalden och tillgängligheten. Äldreomsorgen i Malmö bedrivs idag huvudsakligen i kommunal regi. Hemtjänsten är helt kommunaliserad och den absoluta merparten av de särskilda boendena är kommunala.

Möjligheten för den enskilde att själv välja var och hur man vill bo när man är i behov av hjälp och stöd är i Malmö kraftigt kringskuren. Detta vill vi ändra på genom att införa valfrihetsreformen lov – lag om valfrihetssystem. Genom lov har kommuner möjlighet att öppna för valfrihet inom en rad områden där kommunens egenregi tidigare varit det enda alternativet. Sedan lagen tillkom 2009 har kommuninvånare i över 170 kommuner getts möjlighet att välja utförare inom totalt 23 olika tjänsteområden, där hemtjänst är det överlägset största området.

Nu är det dags att också Malmöborna får del av denna frihetsreform. Att själv få välja utförare av service- och omsorgstjänster borde vara en självklarhet. Vi kristdemokrater vill därför gå i bräschen för att lov införs i Malmö, både inom hemtjänst, äldrevården/särskilda boenden och trygghetsboenden.

Vi ifrågasätter idag Malmö stads förmåga att hantera sin dubbla roll som dels beställare, dels utförare. Sverige har 290 kommuner. Enligt senaste mätningarna från Sveriges kommuner och regioner angående hur nöjda de äldre är med kvaliteten, hamnar Malmö på de föga meriterande platserna 275 för hemtjänst och 168 för särskilt boende. Det är en bottenliga som våra äldre inte ska behöva befinna sig i.

Med lov öppnar vi upp för fler aktörer att konkurrera med kvaliteten och goda idéer på utförda tjänster. Det blir därmed möjligt för kreativa entreprenörer att starta, driva och utveckla goda välfärdsföretag. Kanske boenden med olika inriktningar beroende på intressen eller språkområden. Det ger också de anställda fler arbetsgivare att välja mellan, vilket är positivt.

Det handlar både om kvalitet och respekt att låta den som har behov kunna välja vilken ackrediterad utförare som ska tillhandahålla tjänsten. Det är rimligt att själv få avgöra vem man vill släppa innanför dörren till det egna hemmet. Därmed ges också möjligheter att byta utförare om man inte skulle vara nöjd, vilket sätter fokus på kvaliteten. Respekten för individens självbestämmanderätt finns också angiven i socialtjänstlagen.

Tänk en framtid där du även som mer senior individ har möjlighet att själv bestämma i vilken omgivning du vill bo, vilka utförare som ger dig trygghet och var du trivs.

Låt Malmöborna få lov att bestämma själva, genom lov!

Tomas Ander

styrelseledamot, KD Malmö

Lars Hector

styrelseledamot, KD Malmö

Henrik Reimer

styrelseledamot, KD Malmö

Torsten Elofsson

ordförande, KD Malmö