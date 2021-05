Nu kommer äntligen vårvärmen: ”Riktigt lovande”

Det är dags att byta paraplyet mot solglasögon. Inom ett par dagar kan skåningarna få njuta av temperaturer upp emot 20 grader.

– Söndagen blir lite av en vändpunkt, säger Alexandra Ohlsson, jourhavande meteorolog på SMHI.

Tycker du att det har varit en ovanligt kall vår hittills? Då har du inte helt fel. I södra Sverige var april månad något kallare än normalperioden 1991-2020. Månadsmedeltemperaturen i Skåne låg på 5-6 grader, ungefär en grad kallare än normalt.

Men i helgen ska det bli varmare. Redan under lördagen blir det solchans runt om i Skåne.

– Inledningen av helgen blir solig, tidvis varvat med en del moln. Temperaturerna klättrar upp emot 9-10 grader mitt på dagen. Det blir inte jättevarmt – men ändå en ganska fin vårdag, säger Alexandra Ohlsson.

Söndagen blir mer ostadig – men efter regn kommer solsken. Alexandra Ohlsson beskriver regnet som drar in under söndagsmorgonen som en vändpunkt.

– Vi har ett regnområde som kommer att passera under morgonen innan det försvinner bort. Molnigheten minskar, även om det kan förekomma någon eftermiddagsskur. Annars blir det ganska soligt väder under söndag eftermiddag. Då börjar vi få in lite varm luft och temperaturen hamnar på 15-16 grader.

Och det fina vårvädret håller i sig när varm luft fortsätter röra sig in över Skåne.

– Det är något man verkligen kommer att märka. Början av nästa vecka ser ut att bli riktigt lovande. Det kan bli upp emot 20 grader mitt på dagen, det är nog något många kan uppskatta, säger Alexandra Ohlsson.

Värmen dämpas något senare under nästa vecka, men temperaturerna håller sig ändå omkring 15 grader på dagen.

– Även nätterna blir mildare. Temperaturen ligger på ett flertal plusgrader även nattetid, säger Alexandra Ohlsson.