WHO varnar för ny covidvåg i Afrika

Försenade vaccinleveranser, långsam administration och nya varianter av viruset kan innebära att den afrikanska kontinenten inom kort drabbas av en ny covidvåg, varnar Världshälsoorganisationen WHO.

Det är WHO:s Afrikabyrå som slår larm om att kontinenten måste komma i kapp övriga världen i sin vaccineringstakt.

”Förseningarna i leveranserna av vaccindoserna som var öronmärkta för Afrika från Indiens seruminstitut, och framväxten av nya varianter (av viruset), har inneburit att risken för en ny våg smittade förblir mycket hög i Afrika”, konstaterar WHO-byrån i ett uttalande.

Man påpekar i uttalandet att den typen av virusvarianter som fått fäste i Sydafrika och i Indien kan släppa loss en ”tredje våg” i Afrika.

”Tragedin som har drabbat Indien måste inte hända också här i Afrika, men vi måste ha högsta möjliga beredskap”, säger WHO:s Afrikachef Matshidiso Moeti.

Indien har drabbats extremt hårt i en ny covidvåg, enligt WHO kommer för närvarande en fjärdedel av alla rapporterade coviddödsfall i världen från Indien.

”Samtidigt som vi kräver vaccinrättvisa, så måste Afrika vara handlingskraftigt och göra det bästa av det vi har. Vi måste se till att få doserna in i människors armar”, fortsätter Matshidiso Moeti.

Vissa afrikanska länder har varit exemplariska med att snabbt vaccinera sina medborgare, enligt WHO, som dock inte nämner de positiva exemplen vid namn.

Men trots detta har ”endast hälften av de 37 miljoner doser som så här långt tagits emot i Afrika hittills administrerats”, konstaterar organisationen.

Vaccinationsgraden i Afrika är världens lägsta. Globalt ligger snittet på cirka 150 ”administrerade” vaccinationsdoser per 1 000 personer. Men enligt WHO är motsvarande antal för Afrika söder om Sahara endast 8 doser per 1 000 personer.