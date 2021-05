80-talsstjärna sörjs på sociala medier

Fotomodellen och skådespelaren Julie E – mer känd som ”Tawny” – Kitaen är död. 80-talsstjärnan som var med i flera av hårdrockbandet Whitesnakes videor och spelade mot Tom Hanks i ”Svensexan”, sörjs på sociala medier, skrive r Billboard.

Whitesnakes sångare David Coverdale, som under en kort period var gift med Kitaen, skriver på Twitter att han ”vaknade upp till väldigt sorgliga, oväntade nyheter... väntar på bekräftelse... men om det är sant sänder jag mina uppriktiga kondoleanser till hennes barn, hennes familj, vänner och fans”.

Tawny Kitaen gjorde debut i rockvärlden på omslaget till metalbandet Ratts debutskiva 1983. Hon var under 1980-talet med i flera musikvideor, bland annat Whitesnakes ”Here I go again” och ”Still of the night”. Hennes kanske mest framträdande filmroll var den som Tom Hanks flickvän i komedin ”Svensexan” från 1984, men hon gjorde också gästframträdanden i tv-serier som ”Seinfeld”. Senare i livet medverkade hon i flera realityserier bland annat ”Celebrity rehab with Dr Drew”.

Dödsfallet har bekräftats av polisen i Orange County i Kalifornien, men dödsorsaken har ännu inte fastställts.