Björn Ulvaeus om Abba: Det blir ny musik i år

Abba är inne i studion igen, för att spela in låtar till en virtuell föreställning. – Det blir ny musik i år, det är säkert, säger Björn Ulvaeus till australiska News Corp.

Björn Ulvaeus har intervjuats av australiska News Corp, som bland annat driver Melbournetabloiden The Herald Sun . Enligt artikeln har de fyra Abbamedlemmarna – Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Benny Andersson and Anni-Frid Lyngstad – träffats regelbundet i Stockholm för att diskutera framtiden.

Om det rör sig om en regelrätt comeback eller inte är en definitionsfråga. Det handlar om ett tv-program, den hologrambaserad showen ”Abbatar”, med premiär i London och den första nya musiken från bandet sedan 1981.

– Vi är verkligen jätte-jättebra vänner. Att vi fyra står i studion för första gången på 40 år, det är någonting med vetskapen om vad vi har gått igenom. Det är svårt att beskriva, men det är väldigt starka band mellan oss, säger Ulvaeus till News Corp.

För några år sedan bekräftade Abbas manager Görel Hanser att det skulle bli två nya låtar med titlarna ”I still have faith in you” och ”Don’t shut me down” i samband med ”Abbatar”.

I föreställningen ska virtuella versioner av artisterna framträda – eftersom delar av Abba har sagt sig aldrig mer vilja turnera. Showen kan bli en global historia.

– Vi börjar i London, sedan får vi se. Vi vet inte än, säger Ulvaeus.

Enligt News Corp-artikeln har projektet försenats till följd av pandemin – och det rör sig nu i stället om minst fem nya låtar, som ska släppas i år. Om det blir ett helt nytt album säger Ulvaeus sig förhindrad att svara på. Men att det blir ny musik redan i år står klart, enligt honom.

– Det handlar inte om det kanske kommer att hända, det kommer att hända, säger 76-åringen.

Australien och Abba har en nära relation. Abba gjorde tidigt i sin karriär en bejublad turné i landet 1977. Två år dessförinnan, 1975, hade landet varit pådrivande i att Abbafenomenet tog fart, något som Ulvaeus beskriver som räddningen för bandet. Direkt efter Eurovisionsegern 1974 spekulerades det nämligen om att bandet skulle försvinna ur rampljuset, som så många andra vinnare i tävlingen.

– (Musikjournalisten) Molly Meldrum började spela ”SOS” och ”Mamma Mia” på (tv-programmet) ”Countdown” i Australien och resten av världen vaknade upp till det faktum att det kanske är annorlunda den här gången, att de kanske har någonting. Vi är för evigt tacksamma för det, säger Ulvaeus till Newscorp.