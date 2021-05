Därför knarkar vi bostäder

Fakta

Prisutvecklingen på årsbasis låg i mars på +8% för bostadsrätter och +17% för villor.

Annonssajten Hemnet börsintroducerades i tisdags. Kursen rusade drygt 53 procent under första handelsdagen.

Hemnet hade 62,5 miljoner besök i snitt per månad 2020

Under 2020 spenderades 64,6 miljoner timmar på Hemnet, vilket motsvarar ett genomsnitt per capita om 38 minuter per månad.

Källa: Mäklarstatistik och Hemnet