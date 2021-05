Friskolornas skolledare om hur coronastödet ska användas

En kompensation i efterhand för det extra arbete som gjorts under pandemiåret, så ser många av de fristående rektorerna på coronastödet som kommer i slutet på vårterminen.

Per Algback, rektor på Kunskapsskolan, menar att skolan inte har gått och väntat på coronabidraget.

– Vi har haft extra personal inne under hela våren. Jag tror inte riktigt på hela melodin att allt kan kompenseras av en enda veckas sommarstudier, säger han.

I snitt räknar han med att skolan har haft motsvarande två heltidstjänster extra under vårteminen, jämfört med skolans budget Enligt honom är kostnaden för det betydligt större än det extra bidraget på 143 000, men pengarna får gå till att täcka en del av det.

– Jag tog beslutet att det är bättre att göra en satsning under en längre tid än att vänta på det. Nu kommer pengarna i slutet av april. Det tycker jag är lite för sent, säger Per Algback.

Internationella Engelska skolan i Landskrona får mest pengar av de fristående skolorna, 262 640 kronor. Enligt regionchefen Joakim Andersson blir det en ekonomisk kompensation för de ökade kostnader som pandemin medfört.

– Det är välkommet nu när pengarna kommer men det kommer inte på långa vägar täcka de utgifter vi har haft, säger han.

Till exempel utökad städning och inköp av handsprit men också ökade personalkostnader.

– När man går ner i halvklasser så behöver man ju dubbelt så mycket personalresurser och vi har varit noga med att ta in vikarier när det funnits minsta sjukdomstanke, säger Joakim Andersson.

Resten av de fristående skolorna kunde inte nås på telefon, utan valde att svara på mejl. Säbyholms Montessoriskolas biträdande rektor Pontus Asperheim skriver:

”En del av det bidrag som Säbyholms Montessoriskola har blivit tilldelad planerar vi skall användas för en utökad bemanning under lovskolan. Vi planerar också för att erbjuda fler elever möjligheten att delta i lovskolan. Vi ser också över möjligheterna att erbjuda utökat studiestöd under terminen.”

Åsa Christensson, tillförordnad rektor på Petersvenskolan, skriver inte konkret hur pengarna ska användas men beskriver hur skolan arbetat under pandemiåret:

”Eleverna har haft lovskola under loven och då har eleverna fått stöttning av personal i mindre undervisningsgrupper för att nå kunskapskraven, sjukfrånvaron av personalen har varit något högre under det här året och därför har vi haft extra personal i tjänst. Vi har också använt oss av externa lokaler för att ha eleverna på närundervisning”

Mariaskolans skolledare Rehan Taha vill inte kommentera statsbidraget.