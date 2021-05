Hatet mot Tusse får SVT att reagera

Bilder från Tusses repetitioner inför Eurovision Song Contest i Rotterdam fick kommentarsfältet att fyllas med hat och rasism, skriver Aftonbladet . Nu reagerar SVT mot det inträffade.

– Jag blir så förbannad och ledsen att det här förekommer, säger den svenska delegationens chef Lotta Furebäck till tidningen.

Bilderna på Tusse Chiza lades upp på Eurovision Song Contests Instagramsida under lördagen. I kommentarsfältet dök en hel del uppmuntrande tillrop upp, men också rasistiska och hatiska påhopp.

Tusse har själv ”skärmat av från sociala medier” och inte sett det som skrivits, men refererar till en låtrad i sitt tävlingsbidrag: ”can't stop us now, forget the haters”.

– Det har inte påverkat mig alls, jag är i ”game-mode”, säger han.

Lotta Furebäck framhåller att den svenska delegationen stöttar Tusse och finns för honom om det behövs.