Jättekonferens ska blåsa nytt liv i EU

Mer eller mindre? Tätare, lösare, annorlunda eller precis som vanligt? Frågorna är många när EU nu drar igång sin storkonferens för att tala om unionens framtid.

Efter många om och men och försenat med ett helt år kunde till sist den stora invigningsceremonin hållas inne i EU-parlamentet i Strasbourg på söndagen.

– Vi måste blåsa ny demokratisk luft in i våra institutioner, manar Frankrikes president Emmanuel Macron i sitt invigningstal.

Macron var den som en gång i tiden lanserade idén om en storstilad framtidskonferens under kampanjandet inför EU-valet 2019. Starten har dock dröjt, delvis på grund av coronapandemin, men framför allt beroende på oenighet mellan EU:s medlemsländer och EU-parlamentet om hur konfererandet egentligen ska gå till.

Ända in i det sista var det till och med oklart om söndagens invigning skulle kunna hållas, då de olika parterna stridit om hur mötena ska gå till, vem som ska leda dem och vad man ska göra med slutresultatet.

Tanken är nu i alla fall att utvalda ämnen under det kommande året ska diskuteras vid stormöten med representanter för allmänheten, EU-parlamentet, medlemsländernas parlament och arbetsmarknadens parter.

Besked om när det första mötet ska hållas utlovas ”snart” från konferensens ledningsgrupp.

EU:s invånare har redan under en knapp månads tid fått skicka in sina förslag om vad som borde göras och debatteras, via webbplatsen futureu.europa.eu.

Där samsas nu allt från krav på att stoppa all invandring från fattiga länder och önskemål om en folkvald EU-president till byggandet av fler kärnkraftverk och tävlande i OS och VM i gemensamma EU-lag.

António Costa, premiärminister i ministerrådets nuvarande ordförandeland Portugal, hoppas på allmänhetens engagemang.

– Den här konferensen är öppen för alla. Stig fram mer era idéer och era drömmar så att vi tillsammans kan bygga framtidens EU, manar Costa i Strasbourg.