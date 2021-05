Stones släpper hela historiska konserten

Rolling Stones konsert på Copacabana i Rio de Janeiro inför 1,5 miljoner människor var en historisk händelse. Nu tillkännager bandet att hela konserten för första gången ska göras tillgänglig för fansen, skriver NME

Konserten, som hölls den 8 februari 2006, är en av de största gratiskonserter som har hållits i musikhistorien. Stones släpper den som film med titeln ”A bigger bang: Live on Copacabana Beach”. Den 9 juli kommer den i en mängd olika format – och den 28 maj släpper bandet en ep som en försmak till filmen. Den innehåller bland annat låtar som ”Sympathy for the devil” och ”Wild horses”.