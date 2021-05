Wennberg gjorde hattrick i stökig match

Det var mycket känslor, utvisningsminuter och hemmalagsmål när Florida tog sig an delstatsrivalerna Tampa Bay. Alexander Wennberg gjorde sitt andra hattrick för säsongen. – Jag tror verkligen att det är en boost för självförtroendet, säger han till TT.

Florida har fått upp farten i NHL-ishockeyn inför det stundande slutspelet, och tog sin femte raka seger. I delstatsderbyt mot Tampa Bay svallade känslorna. Flera gånger rök spelare ihop och innan matchen var över hade 144 utvisningsminuter tilldelats.

– En sån här match är det väldigt tufft därute. Båda lagen har mycket energi, det är mycket slagsmål, säger Alexander Wennberg till TT vid presskonferensen efter matchen.

5–1-vinsten innebär att Florida går om just Tampa Bay i divisionen och placerar sig på en andraplats. I potten står fördelen med att få börja slutspelet på hemmais, där det redan nu står klart att lagen kommer att möta varandra.

– Det är jättebra att vi får känna på varandra inför slutspelet, säger Wennberg.

För svenskens del syntes energin även i målskyttet. 1–0 kom drygt elva minuter in i den första perioden, via ett välplacerat skott och framspelad av Gustav Forsling, vilket innebar säsongsbästa med 14 mål. Men Wennberg ville mer.

Andra målet sattes nästan 13 minuter in i andra perioden. Wennberg kom åkande bakom motståndarmålet och skulle passa in till Anthony Duclair, men pucken tog på motståndare, slungades upp i luften och vobblade in över målvakten, innan den gick in över linjen.

Även det tredje målet innehöll en turlig styrning, och fastställde slutresultatet till 5–1.

– Det händer inte så ofta, säger Wennberg, som också utsågs till matchens bästa spelare, om hattricket.

Wennberg hade några tuffa år i Columbus, där han sällan riktigt fick till det, men verkar ha funnit sig väl tillrätta i Florida sedan flytten i oktober.

– Det har varit jättebra redan från början. Det har så klart varit ett galet år, men för mig att komma in i ett nytt lag och få en nystart har varit enormt kul, säger han.

Även tränaren Joel Quenneville är nöjd med värvningen.

– Vi är väldigt nöjda med hans insats, hans spel. Produktionsdelen är nästan bara en bonus. Han är pålitlig defensivt, är alltid på rätt ställe, man är trygg med honom att man får både defensivt och offensivt. Nu har han börjat skjuta också, och fått till några överraskande mål där han snabbt släpper i väg skott med bra fart, säger han.