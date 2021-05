Kyrkorna på Västra Bjäre bjuder in till antikrunda

Under en helg öppnar kyrkorna på Västra Bjäre upp för allmänheten. Då visas kyrkans ägodelar upp till tonerna av orgelmusik.

Församlingspedagog Cia Brinkåker står bakom antikrundan i kyrkorna på Västra Bjäre. Administratör Benkt Cederlöv kan berätta många historier om föremålen som visas upp. Här i Västra Karups kyrka. Bild: Evelina Gunnarsson

Under Kristi himmelsfärdshelgen bjuder kyrkorna i Västra Bjäre församling in allmänheten. Då hålls en antikrunda där besökarna får komma in i kyrkorna och titta på tillhörande antikviteter.