Kritiken växer – NBC ratar Golden Globes

Kritiken mot Hollywood Foreign Press Association (HFPA), som arrangerar Golden Globe-galan, växer. Tv-kanalen NBC meddelar att den inte kommer att sända nästa års gala och Hollywoodstjärnan Tom Cruise skickar tillbaka sina priser, skriver nöjessajten Deadline.

Det journalistorganisationen HFPA har anklagats för är bristande mångfald och korruption.

”Vi har fortsatt tro på att HFPA tar reformationsarbetet på stort allvar, men förändringar av den här storleken kräver resurser och hårt arbete och vi känner starkt att HFPA behöver tid för att göra det rätt. Därför kommer inte NBC att sända 2022 års Golden Globe-gala”, säger tv-kanalen i ett uttalande.

Hollywoodstjärnan Tom Cruise markerar också mot galan. På måndagen meddelade Cruise att han skickar tillbaka de tre statyetter han har vunnit på galan genom åren.

Tidigare har skådespelarna Scarlett Johansson och Mark Ruffalo höjt sina röster mot organisationen. Johansson uppmanar i ett uttalande kollegorna att ”ta ett steg bort” från journalistorganisationen, som enligt skådespelaren ”legitimerats av Harvey Weinsteins likar”.

Hon tar bland annat upp ”obekväma” presskonferenser i samband med Golden Globe-galan, där medlemmar i HFPA ska ha kommit med sexistiska frågor som ibland angränsat till sexuella trakasserier.

Ruffalo konstaterar att han, som nyss tilldelades en Golden Globe för sina insatser i dramaserien ”I know this much is true”, ”varken kan känna mig stolt eller glad över att ha tagit emot det”.

Organisationen presenterade nyligen ett åtgärdspaket. Det var inte tillräckligt, tyckte bland annat Netflix som nyligen hotade med att stoppa allt samarbete. Enligt The Wrap gör nu Amazon Studios gemensam sak med Netflix.