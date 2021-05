Rosamund Pike i satir om amerikanska drömmen

Fakta

Ålder: 42.

Bor: I London med sin make, affärsmannen Robie Uniacke.

Tidigare filmer: "Die another day", "Stolthet och fördom", "Wrath of the titans", "Jack Reacher", "The worlds end", "Gone girl" med flera.

Aktuell: "I care a lot" (strömmas på Amazon Prime Video). Hon vann en Golden Globe för rollen.