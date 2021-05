Timrå närmar sig SHL efter storseger

Med en ny övertygande seger har Timrå skaffat sig tre matchbollar i den allsvenska finalen. Efter 6–2-segern borta mot Björklöven i match fyra talar mycket för att man kan ta på sig SHL-hattarna på onsdag hemma i Timrå.

– Riktigt starkt av oss att komma upp hit och vinna två matcher. Nu ska vi hem och sätta spiken i kistan, säger målskytten Jeremy Boyce-Rotevall till C More.

Efter förlusten i den första finalen har Timrå imponerat desto mera. Bakåt har Medelpadslaget knappt släppt till någonting. Och framåt har Jonathan Dahlén och kompani med ett effektivt passningsspel till synes enkelt tagit sig fram gång på gång. De tre senaste matcherna har man gjort 19 mål.

Kanske har covidsjukdomen drabbat Björklöven värre för Umeålaget har inte haft orken eller energin som man visade i semifinalen och i match ett i finalen.

Det som ser ut att bli dödsstöten för Björklöven är att man har en rad tunga backar med Daniel Rahimi i spetsen avstängda eller sjuka. Man har helt enkelt inte räckt till defensivt.

Ändå inledde Björklöven match fyra med betydligt bättre fart och energi än man gjort ett dygn tidigare.

Men man hade lika svårt med spelet i egen zon. Timrå kunde dominera framför Kevin Poulin i Lövens mål och gick in till den första pausvilan med en 2–0-ledning.

– Tycker helt ärligt att det är vi som har styrt båda matcherna. Jag fick ett liknande läge i går, då passade jag. Nu får jag skjuta och så går den stolpe in, sade matchens första målskytt, backen Johan Lindholm, till C More.

Pucken fick han mitt i slottet efter en blindpassning från Björklövens Axel Ottosson.

2–0 kom i slutet av öppningsperioden genom Jonathan Dahlén, som helt enkelt klev in framför Björklövens mål och tryckte in pucken.

Tryggt och säkert Timråspel. Energilöst och darrigt från Björklövens sida. Så fortsatte det.

I andra perioden lobbade backen Per Svensson in 3–0, hans backkollega Filip Westerlund sköt 4–0 och Jeremy Boyce-Rotevall 5–0 innan Björklövens Alex Hutchings efter en av få Timråmissar i matchen fick hål på Timrås nolla. Ytterligare en reducering till 5–2 kom på styrning av William Eriksson i början av den tredje perioden.

– Vi gör det egentligen helt okej men är alldeles för svaga i egen zon och släpper in dem alldeles för lätt, sade Björklövens Pontus Andreasson till C More.

Det var stundtals klasskillnad mellan lagen och att Timrå ska släppa sin 3–1-ledning i matcher känns helt osannolikt.

Räkna med Timrå i SHL nästa säsong.