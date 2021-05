Halland nu näst minst drabbat av alla län i Sverige

Smittan fortsätter att minska i Halland. Under vecka 18 rapporterades 761 nya fall av covid-19. Veckan innan konstaterades 838 nya fall. Det är också färre och färre invånare som får ett positivt svar när de testar sig. Siffran är nere på sju procent. Vid årsskiftet var över 20 procent av de som testade sig positiva.

761 fall är den lägsta siffran sedan i oktober. Veckan vid nyår konstaterades hela 2 159 fall. Nu sjunker antalet nya fall för sjätte veckan i rad. Trots det är det många som testar sig för covid-19. Vecka 18 gjordes 11 566 tester. Enligt Hallandsposten har det bara överträffats vid fem tidigare tillfällen sedan självtesterna infördes. Halmstad och Varberg har flest nya fall med 256 mellan den 28 april och 5 maj. Varberg är tvåa med 144 fall mellan samma datum.

38 251 hallänningar har varit konstaterat smittade av covid-19. Av dessa har 310 personer avlidit med sjukdomen.

Vid veckans början var det 25 personer som fick sjukhusvård för sin covid. Sju av dem befann sig på IVA. Två av patienterna på intensivvårdsavdelningen kommer enligt HP från andra län. På Hallands sjukhus ser man positivt på läget med en klar minskning av hallänningar som är i behov av sjukhusvård för sin covid.

På bara en månad har Halland gått från att vara i topp gällande smittspridning i landet till att vara i botten av listan över länen. Antalet fall vecka 17 var näst lägst av Sveriges län. Halland hade 253 fall per 100 000 invånare. Bara Gotland hade färre fall enligt samma parameter.

Kronobergs län är hårdast drabbat med 520 fall per 100 000 invånare.

Det är få fall även på kommunnivå. Under vecka 17 hade Halmstad 29 fall per 10 000 invånare, Laholm 27 (29 veckan innan) och Varberg 26. Varberg tycks dock ha gått om Laholm under vecka 18 men det är små skiftningar och smittnivån är betydligt lägre än bara för några veckor sedan.

Ydre kommun i Östergötland är värst drabbad med 145 fall per 10 000 invånare.

Halland är fortfarande den region som haft flest fall av covid-19 sett till folkmängd. Endast Gävleborg har haft fler.

Fakta: Region Halland och Hallandsposten