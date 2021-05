Lorde strömmad en miljard gånger

Låten ”Royals” av den nyzeeländska artisten Lorde har nu hamnat på den exklusiva skara av låtar som har strömmats en miljard gånger, skriver Billboard . Den australiska musikorganisationen Pro Apra Amcos håller koll och räknar strömningar från stora tjänster som Spotify, Apple Music, Youtube, Youtube Music, Vevo och Amazon.

Lorde, eller Ella Yellich-O’Connor som hon egentligen heter, låg i topp på Billboards topp-hundra lista i nio veckor med ”Royals” och låten vann två Grammy.

Med på stömningslistan finns också bland andra Flume med ”Never be like you” och Gotye med ”Somebody that I used to know”.