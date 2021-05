Svar till flera insändare som varit kritiska på Min mening till bekämpningen av vresrosor utmed Helsingborgs kust.

Ja, vresrosen är både vacker och har en underbar doft, men det är en invasiv, främmande art som inte är en naturlig del av den svenska floran. Främmande, invasiva arter konkurrerar ut inhemsk flora och tränger undan många hotade djurarter. Och det finns andra växter som också har förmågan att hålla sanden på plats. Om de får chansen.

Många ser vresrosor som en naturlig del av floran som alltid funnits där. Men på många platser i Helsingborg planterades den in så sent som på 30- och 40-talen. Vresrosen togs in till Europa och Nordamerika för sin resistens mot sjukdomar, goda egenskaper i förädling och för att den klarar salta miljöer. Dessa egenskaper gjorde att vresrosor blev populär att använda i kustzoner för att den binder sand väl.

Men efter hand konstaterades att det finns många nackdelar med vresrosen. Den sprider sig kraftigt i många sanddynsområden och konkurrerar då ut inhemsk flora och tränger undan många hotade, värmeälskande djurarter. Vresrosen leder också till miljöproblem som övergödning och försurning. Den bidrar även till att områden växer igen, något som drabbat kustområden och deras biologiska mångfald, bland annat pollinerande insekter. Det finns studier från både Danmark och Sverige som visar detta *Det är därför vresrosen är klassad som invasiv art enligt Naturvårdsverket med en stark rekommendation att bekämpa den.

Finns det då inga andra växter som kan binda sand lika bra? Tidigare projekt visar att sanddynbildning fungerar utmärkt med dyngräs som gynnas om vresrosen tas bort. I både Helsingborg och i grannkommuner har vi konstaterat att på många håll kommer dyngräset snabbt tillbaka där vresrosor tagits bort.

På de platser Helsingborgs Stad har grävt bort vresrosen har den naturliga floran och faunan och också stadens invånare fått tillbaka sin strand. I Domstens norra del kan du till exempel både nå och se havet igen. Vid Domsten hamn kan du snart gå över dynerna, Hittarpsrevet har åter blivit rik dynmiljö, Pålsjö och Vikingstrand har blivit nya badstränder, på Örby är floran inte längre hotad och Fortuna har fått tillbaka sin skans.

* På Google Scholar, en söktjänst där du kan söka efter vetenskapliga publikationer och tidskrifter, kan du hitta flera studier som visar problemen med vresros i dynmiljöer i till exempel Sverige och Danmark. Den är till exempel klassad av Tyler med flera 2015 som en av våra mest invasiva och problematiska växter. Problemen med vresrosor sammanfattas också på CABI:s webbplats: https://www.cabi.org/isc/datasheet/47835. (CABI är en referenskälla för tillämpad biovetenskap.)

Elisabet Lindberg

strandansvarig

Helsingborgs stad

Fredrik Bengtsson

kommunekolog

Helsingborgs stad

Pål Axel Olsson

professor i växtekologi

Lunds universitet

Nils Carlsson

expert främmande, invasiva arter

Länsstyrelsen

Mikael Svensson

miljöanalytiker