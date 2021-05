Expertpanel redogör slutsatser om virusrespons

Fakta

Bildandet av The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPPR) meddelades av Världshälsoorganisationen (WHO) i juli 2020. Det första mötet hölls i september samma år.

Panelen upprättades för att bland annat granska WHO:s arbete under pandemin och utvärdera det globala samfundets respons på virusutbrottet, samt effektiviteten hos de mekanismer som står till WHO:s förfogande och organisationens bidrag till FN:s generella åtgärder.

IPPPR leds av Nya Zeelands tidigare premiärminister Helen Clark, som även arbetat inom FN:s utvecklingsprogram, samt Ellen Johnson Sirleaf, före detta president i Liberia och mottagare av Nobels fredspris 2011.

Anders Nordström, tillförordnad generalsekreterare vid WHO 2006–2007 och Sida-chef 2008–2010, fungerar som panelens sekreterare. Under arbetet är han tjänstledig från sin roll som Sveriges ambassadör för global hälsa.

Bland de elva panelmedlemmarna finns världsledare och tidigare medarbetare inom FN och andra internationella organisationer, däribland Colombias före detta finansminister Mauricio Cárdenas, Storbritanniens tidigare utrikesminister David Miliband, FN:s befolkningsfond UNFPA:s tidigare chef Thoraya Obaid samt Mexikos tidigare president Ernesto Zedillo.

Källa: The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPPR)