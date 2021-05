Hollywood-veteranen Norman Lloyd död

Han var en skådespelare och regissör som bland annat spelade mot Chaplin i filmen ”Limelight”. Nu har Hollywood-veteranen Norman Lloyd gått ur tiden, 106 år gammal, skriver Deadline , som kallar honom en av de sista skådespelarna från Hollywoods gyllene era.

Lloyd föddes 1914 i Jersey City och gjorde sin debut på Broadway 1927. Han var också en av medlemmarna i Orson Welles teatergrupp Mercury Theatre, och spelade i deras första uppsättning på Broadway, med en anpassning av Shakespeares ”Julius Caesar”, 1937.

Filmdebut gjorde han i Alfred Hitchcocks ”Saboteur” år 1942. Efter det har han varit med i en rad klassiska filmer, från Hitchcocks ”Spellbound” till ”Döda poeters sällskap” och ”Trainwreck”, och i tv-produktioner som ”St. Elsewhere”.

Han blev dessutom Emmy-nominerad som producent för ”The Name of the Game”.

Norman Lloyd dog i sömnen i sitt hem i Los Angeles.