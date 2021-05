Nytt mål av Ndione när Elfsborg vann

Fyra mål på sex matcher. Elfsborgsanfallaren Marokhy Ndione verkar vara på väg mot sitt stora genombrott i fotbollsallsvenskan, men tar den succéartade säsonginlednigen med ro:

– Allt kan bara bli bättre, säger han till Discovery plus efter 2–0 borta mot Sirius.

Den 21-årige senegalesen kom till Borås i unga år där han inledde karriären i svensk fotboll med spel i Elfsborgs akademi. När akademitiden gick mot sitt slut ansågs Ndione inte platsa i A-laget och gjorde i stället ett par säsonger i Borås AIK i division 3 innan han därefter plockades tillbaka till Elfsborg 2018.

Debuten skedde året efter, 2019, då Marokhy Ndione även gjorde sitt första mål i allsvenskan hemma mot Kalmar den 29 juli.

Förra säsongen blev det spel i 19 matcher men inte ett enda mål för anfallstalangen.

Men nu verkar genombrottet vara på väg med rejäl fart.

Marokhy Ndione gjorde två mål mot Varberg i omgång två, han gjorde matchens enda mål mot Mjällby i omgång tre på straff och gjorde nu alltså sitt fjärde mål för säsongen när Elfsborg mötte Sirius borta i Uppsala på onsdagskvällen i en match där det framför allt var gästerna som skapade de bästa chanserna.

Hemmalagets hetaste målmöjlighet kom efter drygt tio minuter då Siriusmittfältaren Marcus Mathisen lade en stenhård frispark från bra läge strax utanför straffområdet.

Elfsborgsmålvakten Christoper McVey var dock med på det skottet och tippade ut bollen.

En dryg minut senare kom i stället 1–0 för gästerna på en distinkt nick förbi David Mitov Nilsson i Siriusmålet.

– Johan Larsson lägger ett långt inkast på (Per) Frick som håller emot och får bollen till mig som sätter in den i bortre hörnet. Det var ingen intränat variant utan vi improviserar bara, analyserade Ndione i Discovery plus.

Och det var kring den 192 cm långe Elfsborgsanfallaren och hans samspel med anfallskollegan Per Frick, 182 cm, som mycket kretsade.

– Vi är två forwards som försöker göra mål och hitta varandra och vi gör det bra. För att vara första matchen tillsammans så känns det helt okej och det kan bara bli bättre, konstaterade Ndione.

Men det var inte enbart han och Per Frick som briljerade den här kvällen.

När Elfsborgstränaren Jimmy Thelin gjorde tre täta byten i slutet av andra halvlek lät han Alexander Bernhardsson, Ahmed Qasem och Noah Söderberg komma in.

Och 22-årige anfallaren Bernhardsson – som nu fick göra allsvensk debut – hade inte varit inne på planen i mer än nio minuter då han även gjorde sitt första allsvenska mål i karriären framspelad av de två andra spelarna i den inbytta trion.

Målet kom efter en snabb spelvändning som avslutades med ett inlägg från Qasem till Bernhardsson som satte fram foten och styrde in 2–0.

Något som den unge anfallaren drömt om under månader av skaderehab, berättade han för Discovery plus.

– Det är en dröm som har gått i uppfyllelse. Det är det här man har kämpat för och strävat efter. Man är otroligt nöjd och tacksam över att få komma i spel med detta laget. Sedan är man bara nöjd över att få in en boll.