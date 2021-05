Regeringen: Knarket nyckeln till gängbrotten

Ett möjligheternas fönster har öppnats under våren – det säger Justitieminister Morgan Johansson (S) under en pressträff om narkotika, skjutningar och gängkriminalitet. Tullverket berättade även om sin senaste teknik för att stoppa narkotikans väg in i Sverige.

Justitieminister Morgan Johansson (S), inrikesminister Mikael Damberg (S) och Martin Petersson, chef för Tullverkets kontrollavdelning ger en ny lägesbild under pressträffen.