Eskalerande konflikt väcker oro i Sverige

När våldet eskalerar i Jerusalem och Gaza ökar vaksamheten i de judiska församlingarna i Sverige. Det finns en oro för att konflikten ska spilla över hit, men det finns hittills inga rapporterade incidenter som tyder på att den gjort det.

– Generellt sett vet vi av erfarenhet att det finns en väldigt tydlig koppling mellan det som sker i Israel-Palestina och hot mot svenska judar och judiska institutioner. Det ser vi hela tiden, säger Aron Verständig, ordförande i Judiska centralrådet och judiska församlingen i Stockholm.

Men under den dramatiska utvecklingen i Israel och Palestina under april och maj har han inte sett eller hört talas om att judar i Sverige på något sätt ska ha utsatts. Ändå har judiska församlingens säkerhetsåtgärder förstärkts.

– Vi vet att den här typen av händelser påverkar säkerhetssituationen. Då är det klart att vi skärper till det ytterligare, säger Aron Verständig.

Även inom polisen finns en beredskap för att den israelisk-palestinska konflikten ska få ringar på vattnet här, berättar Nils Norling, polisens presstalesperson i Malmö.

– Just vad det gäller konflikten Israel-Palestina så har vi sett rent historiskt att det kan bli reaktioner här i Malmö, säger han.

Liksom i flera andra svenska städer har propalestinska demonstrationer genomförts i Malmö, men allt har gått relativt lugnt till. Efter en demonstration som hölls på Möllevångstorget i Malmö under onsdagen är dock en person misstänkt för hets mot folkgrupp efter att ha uttalat hotelser och ”uttryckt missaktning mot judar och judendomen”, skriver polisen på sin sajt.

– När det hettar till i den regionen är vi extra uppmärksamma, säger Fredrik Sieradzki, informationsansvarig i Malmös judiska församling.

– Vi som judar tycker givetvis att det här är obehagligt. Vi har vänner och släkt som bor i Israel, så givetvis hoppas vi på och ber för att det ska bli en deeskalering, säger han till TT.

Sjukhusimam Alen Delic i Malmö muslimska nätverk framhåller att Palestinafrågan är väldigt känslig bland många muslimer oavsett bakgrund.

– Självklart uppmanar vi till att det är det sista som ska hända, att någon gör något mot judar i Sverige, understryker Alen Delic.

Att israeliska säkerhetsstyrkor slagit till hårt i samband med protester kring just al-Aqsa-moskén i Jerusalem, en av islams heligaste platser, och att det skett just under fastemånaden ramadan gör det hela ännu mer laddat, förklarar han. Han kallar det ”en attack vid fel tidpunkt och fel plats” och säger att många nu är jätteupprörda och sorgsna.

– Hur skulle svenska medier reagera om någon skulle göra något liknande mot till exempel domkyrkan i Uppsala?

Alen Delic är styrelseledamot i Open Skåne, en organisation där bland andra Lunds stift, Malmö muslimska nätverk och Nätverket judiska gemenskaper i Skåne samverkar för social sammanhållning. Här bedrivs ett förebyggande arbete ute i skolorna och det tycker han att man börja se ett resultat av i Malmö.

– Jag är ingen riskanalytiker. Men ingenting har hänt ännu, såvitt jag har fått veta, jag hoppas att det förblir så.

Även Hussein Farah, imam i Islamiska kulturcenters moské i Rinkeby, framhåller hur viktigt det är att konflikten i Israel-Palestina inte får återverkningar i Sverige:

– Judarna som är här i Sverige har ingenting med detta att göra. Man kan inte kritisera judarna i Sverige eller i andra länder, utan den israeliska regeringen eller militären. Man kan inte generalisera det här till hela folket.