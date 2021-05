Garrix, Bono och The Edge släpper EM-låt

Martin Garrix släpper nu den officiella EM-låten ”We are the people” tillsammans med legendarerna Bono och The Edge. Förutom den officiella låten har Martin Garrix producerat den officiella musiken som fotbollsspelarna går ut till under matcherna och musiken som kommer användas i alla tv-sändningar.

”Att skapa musiken till en av de största sporthändelserna i världen tillsammans med Bono och The Edge har varit en otrolig upplevelse. Jag är väldigt stolt över det vi har gjort och glad över att äntligen få dela det med världen”, säger Garrix i ett pressmeddelande.

Fotbolls-EM spelas i elva städer och invigs på Stadio Olimpico i Rom den 11 juni 2021.

Garrix har arbetat som dj och producent med elektroniska poplåtar och står bakom hits som ”Don’t look down” med Usher och ”Scared to be lonely” med Dua Lipa. Han har också samarbetat med bland andra Tiësto och David Guetta.