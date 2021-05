Minnesord om Roland Isberg

Roland Isberg, Borstahusen har avlidit i en ålder av 76 år.

Aldrig mer kommer jag att få se han sitta innanför det lilla fiskarhusets fönster mot Nedre Gatan i Borstahusen

Att köra förbi det lilla låga huset på Nedre Gatan utan att bromsa in bilen för att kika in om han satt där, skedde nästan aldrig. För Borstahusens mesta ”Borstahusare” tillhörde det nämligen den vardagliga sysslan att sitta i sin fåtölj och låta blicken svepa ut över Öresund och se om det möjligtvis flög en eller annan ovanlig fågel förbi det lilla fönstret. Jodå, också denna gång satt han där, som vanligt med fötterna på bordet i en skön avslappnad stil. För att ”slappa” låg honom för på äldre dar. Det här med fåglar hade under många år varit en del av hans vardag, eftersom hans arbetsplats var vid fågeldammen St.Ofolssjö.

I ett litet grått hus på bakgården hade han större delen av sitt liv samlat på museala prylar. Många av dem hade han hämtat hem från någon annan Borstahusare som uppenbarligen var trött på föremålet. Var det så, ringde man ”Rolle” och så kom han:

"Ja men de ved faen om de e värt nått, men ja sätter gärna in de i mitt musee", sa Rolle med glimten i båda ögonen.

Det är min fina vän Roland Isberg som jag berättar om. En av de mest ”sanna” Borstahusarna. Det var på sextiotalet vi lärde att kanna varandra, då vi rodde tillsammans i Landskrona roddklubb. Den attityd han då visade mig hängde med honom i resten av sitt liv, skojfrisk långt ut över det normala. Till honom kunde man vräka iväg en massa ”otidiga” verbaliteter, han bara skrattade och snabbt fick jag tillbaks en massa ord från honom, lika välriktade som de jag levererade till honom. Det var just så vi hade det tillsammans, jag Rolle och vår andra Borstahusvän Rolf ”Sigge” Malmsten. Vi hade så skoj att vi ibland skrattade så att porslinet, allt inköpt av Rolle och Majvy på någon loppis, dallrade på byrån i det lilla gamla fiskarhuset på Nedre Gatan i Borstahusen. Majvy, det är Rolles fru och hon tyckte det var vansinnigt roligt och höra då vi tre kompisar satt och ”gaggade” med varandra.

"Hördu författare, nu få du komma me fler böcker me en gång, för nu har jag sålt slut på ännu en låda, å nu står nårra till utanför dörren och vill köpa din bok."

Var det något Rolle tyckte var extra kul under hans sista år invid ”stailebacken” utanför vardagsrummets fönster, så var det att sälja mina böcker om Borstahusen. Majvy talade om för mig att det var just försäljningen av mina böcker som ibland hjälpte honom att förpassa det onda som levde i honom sedan ett flertal år tillbaks. Att engagera sig för Rolle var hur lätt som helst, ty i honom fanns alla de ingredienser som gjorde att man mer än mycket trivdes i hans sällskap. För mig som författare kom Rolle att betyda det mesta, för han visste det mesta som var det bästa för mina två böcker om Borstahusens anrika fiskeläge.

Även om jag vet att jag aldrig mer kommer att se Rolle på andra sidan om fönstrets glasruta på Nedre Gatan, ska jag alltid bromsa till just utanför det, för att minnas honom!

Bo Ingvar Svensson