Omvärdera bostaden – tusenlappar att tjäna

Fem år har gått sedan amorteringslagen infördes. Med skenande bostadspriser i ryggen finns nu tusenlappar i månadsbudgeten att hämta för den som gör en ny värdering av bostaden. Passa även på att pruta på räntan.

1 juni 2016 införde amorteringskrav på nya bostadslån. Nu snart fyller därmed många lån fem år. Och det är också den tid som minst måste ha förflutit för att få göra en omvärdering av bostadens värde, enligt de lagstadgade reglerna för amortering.

Och det kan finnas många skäl att göra just det för att få ner amorteringarna. Ju lägre lån i förhållande till bostadens värde, desto mindre måste amorteras. De senaste fem åren har bostadspriserna stigit ordentligt. Villapriserna är upp 30-40 procent, bostadsrätter generellt något mindre, och det finns därmed många tusenlappar att förbättra den löpande hushållskassan med.

– Att gå från två till en procent i amortering kan ge några tusenlappar i månaden, säger Bengt Clemedtson, affärschef Länsförsäkringar Bank.

Och vissa fall betydligt mer än så. En högt belånad villaägare på Lidingö kan få runt 13 000 mer i månaden att röra sig med, eller närmare 160 000 kronor per år. I Blekinge har prisuppgången generellt varit lägst. I länets ”huvudstad” Karlskrona kan husägaren räkna hem 1 700 kronor i månaden eller 20 000 per år i lägre amorteringsutgift, enligt Länsförsäkringars beräkningar baserat på prisuppgången och att lånet ursprungligen motsvarade 85 procent av bostadens värde och att man lånat mindre än 4,5 gånger årsinkomsten då amorteringsregel två kickar in.

En innehavare av en etta köpt i Göteborg kan på motsvarande sätt hämta hem drygt 1 500 kronor i månaden på en uppvärdering av bostaden.

Å andra sidan blir ju lånets storlek, och därmed räntekostnaden, större på sikt än om låntagaren amorterar. Så om man har pengar över kan det ändå vara bra att amortera eller stoppa in dem in något sparande.

Men ett högre värde på bostaden kan också få andra gynnsamma effekter, om man lyckas övertyga sin bank om det. När belåningsgraden går ner och därmed också bolånetagarens risk, borde det också kunna påverka räntans storlek om villkoren förhandlas om med banken.

Det är en del i bedömningen, svarar bankerna som TT talat med, men utan att vilja tillstå att kunderna därmed skulle kunna få en lägre bolåneränta.

– Det har ingen direkt koppling till räntan, vi gör en helhetsbedömning, säger Bengt Clemedtson.

TT: Hur ser banken på min ränta om jag värderar om och får en lägre belåningsgrad? Kan man få lägre ränta om man har en lägre belåningsgrad?

”Den bolåneränta vi erbjuder kunden är individuell. De faktorer som påverkar bolåneräntan är lånets storlek, bostadens värde, hushållets inkomst, amortering och övriga affärer med banken. Det är inte säkert att en högre värdering får en direkt effekt på kundens individuella ränta”, skriver Swedbanks presschef Unni Jerndal i ett mejlsvar.

TT: Men om alla andra ingredienser i det som påverkar räntan ligger still, kan bostadens högre värde (lägre belåningsgrad) då ge lägre ränta?

”Bolåneräntan som vi erbjuder kunden är individuell”, svarar Jerndal.

Bankerna har lite olika bedömningar på vilken typ av värdering som krävs. Men en mäklarfirma eller särskild värderare är vanliga metoder, något som kan kosta några tusenlappar.