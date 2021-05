Elfsborg tappade mot Halmstad: Helt horribelt

Per Frick satte tonen med att sätta Elfsborgs ledningsmål efter bara 23 sekunder. Men Halmstad vände och vann med 3–2 efter ett sent avgörande genom Sadat Karim.

– Ska försöka säga det så fint som möjligt: Det är helt jävla horribelt, under all kritik, säger Elfsborgs Johan Larsson i Discovery plus.