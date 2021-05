Tvåmålsskytten Colak sänkte Kalmar

Han lånades in för att göra mål och hemma mot Kalmar var Antonio Colak på målhumör. Kroaten hittade nätet två gånger när smålänningarna åkte på säsongens första förlust. – Alltid viktigt att göra mål, säger Colak när MFF vann med 3–1.

Kalmar kom till Skåne som allsvenskans enda obesegrade lag säsongen 2021, men efter 90 minuter mot Malmö FF var den sviten bruten.

Efter två segrar och fyra oavgjorda matcher åkte smålänningarna på sin första förlust när MFF-anfallaren Antonio Colak var vass inne i straffområdet. Kroaten, som är född och uppvuxen i Tyskland, satte både 2–0 och 3–1 och är nu uppe på tre fullträffar på sex matcher från start.

– För en anfallare är det alltid viktigt att göra mål, säger Colak, som är inlånad säsongen ut från grekiska Paok från Thessaloniki, till Discovery plus.

Han hyllade laget efter den första halvleken efter att MFF gått upp i en 2–0-ledning.

– En av våra bästa första halvlekar för säsongen. Vi spelade fantastiskt. En laginsats och vi går in i alla dueller, vinner många andrabollar. Det är nyckeln. Det är så vi kommer till våra chanser, säger Colak, som missat en allsvensk match i år på grund av covid-19.

Den tidigare MFF-spelaren Piotr Johansson var inte lika nöjd med den första akten:

– Lite slarvig. Vi bjuder på två mål i uppspelsfasen, säger Kalmarmittfältaren.

Första misstaget kom redan efter nio minuter när Rakip satte 1–0 sedan bortamålvakten Lucas Hägg Johansson hamnat på mellanhand när han avbröt en utrusning. Upprinnelsen till målet var att just Rakip vann en boll på mittplan. Framspelningen stod Colak för.

Efter dryga halvtimmen kom nästa MFF-mål. Romario tog emot en kort inspark vid straffområdeslinjen, men brasilianen stressades av Anders Christiansen. Allt slutade med att Jo Inge Berget fick bollen till skänks och kunde servera en fri Colak läget fram till 2–0.

Malmö har denna säsong ännu inte hållit nollan i en tävlingsmatch. Den negativa sviten lever även efter mötet med Kalmar. Nio minuter in på den andra halvleken drog Kalmars lagkapten Douglas Bergqvist till från distans och bollen seglade in i mål via ribban bakom MFF-målvakten Marko Johansson, som stod något felplacerad.

Någon spänning skapade dock inte reduceringsmålet. Blott tre minuter senare stötte Colak in ett frisparksinlägg vid den bortre stolpen fram till slutresultatet 3–1. Segern gör att MFF är två poäng efter serieledande Djurgården.