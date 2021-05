50 migranter saknade utanför Libyens kust

Över 50 människor som färdades på en båt på väg från Libyens kust mot Europa saknas sedan båten sjunkit i Medelhavet, meddelar Tunisiens flotta. Båten, som gav sig av från den libyska kuststaden Zuawara under söndagen, hade 90 passagerare när den sjönk.

30 av dessa har kunnat undsättas av den tunisiska kusträddningen, de flesta av dessa kom ursprungligen från Bangladesh.

Det tunisiska försvarsdepartementets talesperson Mohamed Zikri uppger att dessa överlevt genom att de klamrat sig fast vid en oljeplattform nära den tunisiska kusten. De togs till den tunisiska kuststaden Zarzis där de nu vårdas.

Det är ännu oklart vad som fick båten som migranterna färdades på att sjunka, men det är inte ovanligt att de ofta illa rustade båtarna fylls med passagerare långt över sin kapacitet. Att många av båtarna ger sig av i skydd av mörkret, för att undvika att upptäckas av kustbevakningen, gör ofta resan ännu farligare.

Sedan årsskiftet har över 500 människor omkommit eller rapporterats som saknade sedan de försökt nå Europa via Medelhavet, uppskattar FN:s flyktingorgan UNHCR. Nära 24 000 migranter har lyckats ta sig över till Europa via Medelhavet under samma period.