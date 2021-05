Inget Kul i dalen – i år heller

Örkelljunga IF som arrangerar de fyra artistkvällarna under juli månad har beslutat att ställa in för andra året i rad.

– Vi har dragit på det så länge vi kunnat, säger Inger Strömberg från Kul i dalen-kommittén.

Det är så här vi är vana att se Kul i dalen, fullsatt, festligt och folkligt. Och ibland lite regnigt. Bild: Tobias Andersson Beslutet togs efter det att det stod klart att inga förändringar i corona-restriktionerna kommer att offentliggöras förrän 1 juni. I år skulle Kul i Dalen ha hållits mellan 2-23 juli.