Smittan fortsätter att minska med värmen

För första gången på ett halvår har Halland nu haft färre än 500 fall på en vecka. Antalet smittade i covid-19 fortsätter att gå ner rejält. Även vid den senaste mätperioden var Halland det län med näst minst smitta i landet sett till folkmängd. Också i landet i stort går nu smittan ner.

Vecka 18 konstaterades 761 nya fall med covid-19 i Halland. Under vecka 19 var den siffran nere i 493 fall. Så få fall har det inte varit i Halland under en vecka på ett halvår.

Vecka 19 var det 9 000 personer som testade sig för covid. Det är relativt många men jämfört med veckan innan är det betydligt färre. 11 500 personer testade sig vecka 18. 6,3 procent av de som testade sig förra veckan var positiva.

Vaccineringen, att många varit sjuka och därför har antikroppar samt det varmare vädret är faktorer som tillsammans gör att smittan går ner så mycket i Halland. Vårt län har tidigare varit ett av landets hårdast drabbade.

För en månad sedan vårdades 52 personer med covid-19 på sjukhus i Halland. Vid veckans inledning var den siffran nere på 13. Sju av dessa vårdas dock på IVA, vilket gör att läget där fortfarande betecknas som ansträngt. Bara en av IVA-patienterna är från annat län.

Under vecka 18 var Halland precis som vecka 17 det län med näst minst smitta sett till folkmängd i landet. 230 fall per 100 000 invånare innebär att bara Gotland har färre med 175 per 100 000 invånare. Kronoberg är hårdast drabbat med 538 fall enligt samma måttstock.

Högsby kommun i Kalmar län har flest smittade per 10 000 invånare med 127 fall. På kommunnivå är nu smittan nere på en låg nivå i Halland. Halmstad hade 28 fall, Laholm 25 (27 veckan innan), Hylte 24, Falkenberg 23, Varberg 20 och Kungsbacka 18 per 10 000 invånare.

Fakta: Region Halland, Hallandsposten