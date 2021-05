Coronaviruset på framfart i Argentina

En andra våg av coronaviruset slår hårt mot Argentina. På tisdagen rapporterades 745 nya dödsfall till följd av covid-19, den högsta siffran i landet hittills, och 35 500 nya fall av smittade.

Enligt data som nyhetsbyrån Reuters sammanställt innebär den senaste tidens siffror att Argentina för närvarande är ett av världens fem värst drabbade länder i absoluta tal av coronaviruset.

– De här ökade talen av fall är en konsekvens av att människor beter sig som om inget händer, säger president Alberto Fernández i en radiointervju, och uppmanar människor att hålla avstånd och bära munskydd.

Totalt har 3,3 miljoner smittats i Argentina och 71 771 personer har avlidit med covid-19.

Även när det gäller i förhållande till befolkningsmängd så är Argentina ett av de länder där spridningen av coronaviruset är som störst den senaste veckan, enligt The New York Times . 51 personer per 100 000 invånare har bekräftats smittats dagligen den senaste veckan. Siffran för Sverige är som jämförelse 41.