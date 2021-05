Dadi Freyr: Inspireras av mammas dans

Fakta

Dadi Freyr Pétursson är född 1992 på Island.

Tillsammans med sitt band Gagnamagnid skulle han ha representerat Island i Eurovision Song Contest 2020, men tävlingen ställdes in till följd av pandemin. Trots det blev bidraget "Think about things" en superhit.

I år är de tillbaka i tävlingen med bidraget "10 years".

Dadi Freyrs fru Árný Fjóla Ásmundsdóttir är en av medlemmarna i Gagnamagnid.