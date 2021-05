Duran Duran har ny musik på gång. ”Future past” är bandets första skiva på sex år och släpps den 22 oktober, skriver NME.

Albumet innehåller en rad artistsamarbeten, bland annat gästar svenska Lykke Li på en av låtarna, och Blur-medlemmen Graham Coxon på en annan.

Det brittiska bandet, med sångaren Simon Le Bon och keyboardisten Nick Rhodes i spetsen gjorde på 1980-talet hitlåtar som ”Girls on film”, ”Is there something I should know” och ”The wild boys”. Senaste albumet ”Paper gods” kom 2015.