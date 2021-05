”Sex and the city” får icke-binär rollfigur

Uppföljaren av tv-serien ”Sex and the city” får sin första icke-binära person bland rollfigurerna, skriver Huffpost

Sara Ramírez, känd från bland annat ”Grey's anatomy”, ska ansluta sig till Carrie, Miranda och Charlotte. Hon ska spela Che Diaz, en queerkomiker som har med Sarah Jessica Parkers rollfigur Carrie Bradshaw i sin podcast.

– Sarah är en unik talang, lika hemma med komedi som med drama och vi är glada och inspirerade över att få skapa den här rollfiguren, säger producenten Michael Patrick King.

Ramírez kom själv ut som icke-binär förra året. Samtidigt som hen nu ansluter lämnar Kim Cattrall serien – och därmed också rollfiguren Samantha Jones.

Originalet, ”Sex and the city”, bygger på en bok från 1997 med samma namn, skriven av Candace Bushnell. Året därpå hade tv-serien premiär och rönte stora framgångar. Totalt sändes sex säsonger av serien, plus två långfilmer.