Sverige har högsta smittspridningen i EU

Antalet nya covid-19-fall går nu ner i nästan hela EU. Då går i stället Sverige upp – till högsta antalet nya fall per invånare.

De senaste siffrorna från EU:s smittskyddsenhet (ECDC) landar för svensk del på 577 fall per 100 000 invånare under de två senaste veckorna. Det är en uppgång med tre procent jämfört med veckan innan.

För första gången i år toppar därmed Sverige EU-statistiken, sedan de senaste veckornas toppland Cypern fått ner sina siffror till 522 fall per 100 000 invånare. Däremellan ligger Litauen som tvåa, med 563 fall.

De tre länderna är nu de enda som ligger i EU:s mörkröda zon med över 500 fall per 100 000 invånare.

Även om Sverige nu toppar statistiken är ändå antalet nya fall betydligt lägre än för en månad sedan, då Sverige nådde sin högsta siffra hittills i år med 796 nya fall per invånare.

Lägsta antalet nya fall i de 27 EU-länderna har just nu Malta med endast 25 nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Bara fyra EU-länder – Sverige, Danmark, Grekland och Slovakien – redovisar en ökning i antalet nya fall jämfört med förra veckans siffror.

Rättad version: I en tidigare version angavs fel land med näst flest nya fall per invånare.

Fakta Smittspridningen i EU Så här ser smittspridningen ut i EU just nu, räknat i antal nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna: Över 500 fall: Sverige (577), Litauen (562) och Cypern (522). Över 200 fall: Nederländerna (483), Lettland (431), Kroatien (369), Slovenien (360), Frankrike (335), Estland (321), Belgien (309), Grekland (286), Luxemburg (260), Danmark (235) och Tyskland (208). Över 100 fall: Italien (192), Tjeckien (173), Österrike (165), Slovakien (164), Spanien (159), Ungern (148), Polen (130), Bulgarien (129) och Irland (101). Under 100 fall: Rumänien (72), Finland (53), Portugal (48) och Malta (25). För tillfället sjunker siffrorna i samtliga länder utom fyra: Slovakien (55 procent upp jämfört med förra veckan), Danmark (17 procent), Grekland (6 procent) och Sverige (3 procent). Siffrorna gäller vecka 18 och vecka 19. Källa: ECDC