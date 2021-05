John Hiatt och Jerry Douglas — fint spel, svaga låtar

Alexander Agrell hör två mästare på samma album.

John Hiatt & The Jerry Douglas Band BLUEGRASSROCK. Leftover feelings.

Minnesanteckning till den som en gång skrev fantastiska låtar och nu nöjer sig med såna som bara är ok: blanda dem inte.

På John Hiatts nya album står ett spår ut som hornet på en rosa enhörning, den tjugo år gamla ”All the lilacs in Ohio”. ”Lilacs” sätter ett kallt vitt ljus på hur lagombra och refrängsvaga nästan alla de nyskrivna låtarna är. Trots att Hiatt behåller sin höga textnivå.

Annars är det här förstås lite av en händelse, det första mötet mellan John Hiatt och Jerry Douglas. Douglas välspelande band (här trumlöst) glider mellan renodlad bluegrass, steelguitar-smäktande country, rock och rockabilly medan maestro själv signerar sina typiska, eleganta dobro-inpass.

Den vackra balladen ”Changes in my mind” är minnesvärd. Och så finns det en sång på albumet som på allvar tar tag i och griper en, ”Light of the burning sun”, om John Hiatts storebrors självmord vid 21 års ålder. Händelsen bröt sönder familjen och Hiatt låter oss ana upplösningen, låten bara stannar av och slutar i ingenting.