Parkeringshuset vid Ängelholms sjukhus får en våning till

Parkeringshuset vid Ängelholms sjukhus byggs på med en våning för att få plats med fler bilar. Men under det halvår arbetet pågår kan det bli svårare att hitta p-plats i området.

En våning till ger plats till ytterligare bilar i parkeringshuset på norra sjukhusområdet. Arbetet beräknas starta i vecka 23, det vill säga andra veckan i juni och sedan pågå in i november.

Under byggprocessen måste parkeringshuset stängas av, helt eller delvis, vilket kommer att förvärra parkeringssituationen i området.

Sjukhuspersonalen kommer att få möjlighet att parkera på det södra sjukhusområdet under tiden. De kommer då att kunna ta sig till och från sjukhuset via kulvert. Man kommer även att utöka med tillfälliga parkeringsplatser i samma område under byggtiden.

Besökande till norra sjukhuset hänvisas som vanligt till norra sjukhusområdets markparkeringar.